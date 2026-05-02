Военные сбили 123 дрона над 13 регионами России за шесть часов

В течение шести часов дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 123 беспилотных аппарата самолётного типа, запущенных украинской стороной. Данные приводит Министерство обороны России.

С 8 утра до 2 часов дня 2 мая средства ПВО работали над 13 субъектами федерации. Дроны перехватывали в небе над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Башкортостаном и Краснодарским краем.

Ранее Министерство обороны России подвело ночные итоги работы ПВО. За 12 часов (с 20:00 мск 1 мая до 08:00 мск 2 мая) дежурные расчёты сбили 215 дронов. Все беспилотники были самолётного типа.