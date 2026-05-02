Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке – сбито 215 дронов ВСУ

За минувшую ночь средства ПВО РФ уничтожили 215 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами за период с 20:00 мск 1 мая до 08:00 мск 2 мая. Об этом сообщили в Минобороны.

Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.