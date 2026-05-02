Губернатор Шапша: ПВО сбила восемь беспилотников ночью над Калужской областью
Минувшей ночью Калужская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО ликвидировали восемь воздушных целей, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Аппараты самолётного типа сбили над несколькими муниципалитетами. В списке значатся Думиничский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий и Тарусский округа. Также вражеские дроны перехватили над Куйбышевским районом и на подлёте к окраинам Калуги.
На места падения обломков незамедлительно выдвинулись оперативные группы. Экстренные службы обследуют территорию.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Разрушений инфраструктуры не выявлено.
Власти продолжают мониторинг ситуации. Данные о последствиях уточняются
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА на подлёте к столице. Кроме того, известно, что ночью ПВО отразила атаку дронов на Ленинградскую область.
