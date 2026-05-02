2 мая, 01:19

Собянин сообщил об уничтожении пятого летевшего на Москву дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

До пяти выросло число украинских беспилотников, сбитых на подлёте к Москве в ночь на 2 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», — говорится в публикации Собянина в мессенджере «Макс» от 04:11 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении беспилотников в 02:06 и 03:11. Кроме того, в 04:03 мэр заявил, что были сбиты два БПЛА. Известно, что один беспилотник был ликвидирован в районе Истры.

На фоне атаки в аэропорту Внуково ввели меры безопасности и ограничили полёты.

В Москве не раз заявляли, что атаки украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру — это провокации, вызванные провалами ВСУ на фронте. Российская ПВО стабильно подтверждает результативность, методично сбивая цели. В ответ на эти действия российские военные поражают объекты ВПК Украины, где налажен выпуск дронов.

Никита Никонов
