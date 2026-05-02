Глава подмосковной Истры сообщила об уничтожении беспилотника

Ночью в Подмосковье сработала система противовоздушной обороны. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила жителям, что военные отразили атаку одного украинского беспилотника самолётного типа.

Работа ПВО продолжается. В связи с этим глава округа выступила с экстренным обращением, в котором призвала всех жителей и гостей территории соблюдать предельную бдительность и неукоснительно следовать правилам безопасности.

«Внимание, уважаемые жители и гости округа! Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака одного БПЛА противника. Работа ПВО продолжается», – написала Витушева в своём телеграм-канале в 02:17 2 мая.

Особый акцент глава округа сделала на действиях при обнаружении обломков сбитого летательного аппарата. Витушева категорически запретила прикасаться к найденному БПЛА или его фрагментам. Также в зоне обнаружения нельзя пользоваться мобильными телефонами, радиоаппаратурой или устройствами GPS.

Вместо этого необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, позвонить на линию 112 и сообщить диспетчеру точное место, время обнаружения и размер дрона.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 2 мая. Он также уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.