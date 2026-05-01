Пушилин: Пять человек пострадали при атаке украинских БПЛА в ДНР

Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике 1 мая. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«На автодороге Селидово — Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения различной степени тяжести получили мужчины 1989, 1992, 1996, 2001 г.р», — написал он.

В Красноармейске ударный дрон ВФУ ранил женщину 1950 года рождения. Пострадавшая получила травмы средней степени тяжести.

Кроме этого беспилотники повредили жилые дома в Мариуполе и Кураховском муниципальном округе. Также пострадали объекты инфраструктуры в селе Первомайское Тельмановского района.

Напомним, за три часа вечером 1 мая российские средства ПВО сбили 33 беспилотника самолётного типа ВСУ. Системы противовоздушной обороны отражали атаку над Крымом, Курской, Брянской и Белгородской областями. Также перехват вели над акваториями Чёрного и Азовского морей.