Кондратьев: Новая воздушная атака на Туапсе обошлась без жертв

Очередная ночная атака украинских беспилотников на Туапсе обошлась без погибших и раненых. Об итогах заседания комиссии по чрезвычайной ситуации сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

На территории морского терминала вновь произошло возгорание. Заместитель главы региона Дмитрий Маслов доложил, что в тушении огня участвуют 143 человека и 25 единиц техники.

«Ситуация контролируемая. Нам важно, чтобы Туапсе, как можно скорее, вернулся к обычной жизни», — подчеркнул Кондратьев. Сейчас прикладываются все силы, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в море.

Ради этого на реке перед выходом в морскую акваторию начали укреплять защитное сооружение и поднимать дамбу. Помимо этого, уже заменили отработавшие боновые заграждения на новые.

Ночью сообщалось, что взрывы вновь гремели над Туапсе. Очевидцы сообщают: дроны ВСУ с характерным гудением летели со стороны моря. Угрозу атаки БПЛА в Туапсинском районе объявили ещё вечером, позже в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи ввели ограничения на взлёт и посадку.