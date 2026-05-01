В Туапсе уже 10 часов тушат пожар на морском терминале после атаки БПЛА

В Туапсе уже почти 10 часов продолжаются работы по ликвидации последствий пожара на морском терминале, возникшего после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.

«Продолжается тушение возгорания на морском терминале, вызванное обломками БПЛА киевского режима», — заявил Бойко. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее локализовать последствия и предотвратить дальнейшее загрязнение.

На месте работают крупные силы: задействованы 790 человек и 48 единиц техники. Одновременно ведётся сбор нефтепродуктов сразу на трёх участках — уже вывезено более 13 333 кубометров мазута, а также водомазутной и каменномазутной смеси.

Часть жителей остаётся вне домов: в гостиницах города размещены 85 человек, ранее эвакуированных из-за пожара на нефтеперерабатывающем объекте.

Ночью сообщалось, что взрывы вновь гремели над Туапсе. Очевидцы говорят, что дроны Вооружённых сил Украины с характерным звуком летели с моря. Угроза атаки БПЛА в Туапсинском округе была объяалена ещë вечером, позже ограничения на приëм и выпуск самолётов ввели в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.