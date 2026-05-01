Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 22:33

Взрывы вновь гремят над Туапсе, сбито не менее 10 беспилотников ВСУ

В небе над Туапсе вновь фиксируются взрывы. Силами ПВО проводится уничтожение вражеских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, количество сбитых БПЛА составляет не менее десяти. Об этом пишет SHOT.

Жители сообщают о взрывах, стрельбе и вспышках в небе. Очевидцы говорят, что дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) с характерным звуком летят с моря. Серьëзных последствий и разрушений на земле пока не замечено.

Угроза атаки БПЛА в Туапсинском округе была объяалена ещë вечером, позже ограничения на приëм и выпуск самолётов были введены в аэропортах Краснодара  Геленджика и Сочи. Отражение атаки на край продолжается.

Подросток и юноша погибли при ударе ВСУ по мотоциклу в Белгородской области
Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в хуторе Чаков Погарского района Брянской области. Водитель машины погиб, пассажир получил ранения. Вооружённые силы Украины нанесли удар с помощью дрона-камикадзе. Пассажира доставили в больницу, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar