30 апреля, 20:32

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области, водитель погиб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в хуторе Чаков Погарского района Брянской области. Водитель машины погиб, пассажир получил ранения. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дрона-камикадзе. Целью стал движущийся гражданский автомобиль. Пассажира доставили в больницу, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Удар ВСУ по ЛЭП оставил Энергодар без света
Удар ВСУ по ЛЭП оставил Энергодар без света

Ранее сообщалось, что за шесть часов российские системы противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотника. Инциденты зафиксировали 30 апреля с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Как уточнили в Минобороны России, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Антон Голыбин
