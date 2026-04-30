Над регионами России и Чёрным морем за шесть часов сбили 24 дрона ВСУ

За шесть часов российские ПВО сбили 24 украинских БПЛА. Как сообщает Минобороны России, это произошло 30 апреля с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Инциденты зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее в Прикамье была зафиксирована попытка атаки беспилотника на одну из промышленных площадок региона. Инцидент произошёл утром, когда вражеский дрон попытался нанести удар по объекту, однако серьёзных последствий удалось избежать. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента нет.