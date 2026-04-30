«Цели легко спутать с птицами»: Генерал-майор объяснил прорыв дронов ВСУ вглубь России

Генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, объяснил, почему беспилотники ВСУ способны проникать вглубь России, вплоть до Урала. Причина кроется в их способности летать на очень низких высотах.

В беседе с сайтом MK.ru Попов отметил, что стандартные средства ПВО не способны обнаружить такие цели, так как зенитные ракетные комплексы видят их лишь на дистанции до 20 километров, а на сверхмалых и предельно малых высотах обнаружение становится крайне затруднительным.

«Мы всю систему ПВО включаем, а она или не видит, потому что помехи идут от возвышенностей, леса, препятствий, зданий или каких-то других высотных сооружений. А на тех высотах, на которых наши системы ПВО видят эту мелюзгу, их легко спутать, например, с птицами или с атмосферными явлениями», — сказал генерал-майор.

Офицер полагает, что нам нужна система, которая бы предупреждала об опасности не только с помощью радаров, но и звуковых сигналов. Он также добавил, что было бы полезно задействовать аэростаты с камерами или другими наблюдательными приборами.