30 апреля, 16:48

«Цели легко спутать с птицами»: Генерал-майор объяснил прорыв дронов ВСУ вглубь России

Генерал Попов: БПЛА долетают до Урала, потому что двигаются на малых высотах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный лётчик, объяснил, почему беспилотники ВСУ способны проникать вглубь России, вплоть до Урала. Причина кроется в их способности летать на очень низких высотах.

В беседе с сайтом MK.ru Попов отметил, что стандартные средства ПВО не способны обнаружить такие цели, так как зенитные ракетные комплексы видят их лишь на дистанции до 20 километров, а на сверхмалых и предельно малых высотах обнаружение становится крайне затруднительным.

«Мы всю систему ПВО включаем, а она или не видит, потому что помехи идут от возвышенностей, леса, препятствий, зданий или каких-то других высотных сооружений. А на тех высотах, на которых наши системы ПВО видят эту мелюзгу, их легко спутать, например, с птицами или с атмосферными явлениями», — сказал генерал-майор.

Офицер полагает, что нам нужна система, которая бы предупреждала об опасности не только с помощью радаров, но и звуковых сигналов. Он также добавил, что было бы полезно задействовать аэростаты с камерами или другими наблюдательными приборами.

Жога поручил проверить все бомбоубежища на Урале после атаки БПЛА

Напомним, что в субботу в Екатеринбурге дрон повредил многоэтажку. После атаки беспилотника девять человек обратились за медицинской помощью. Также была пресечена атака БПЛА на объект инфраструктуры в Челябинской области — там жертв нет. Полпред президента в УрФО Артём Жога назвал действия ВСУ военным преступлением. Он заявил, что враг неспособен добиться успеха на поле боя и поэтому наносит подлые удары по гражданским объектам.

Наталья Демьянова
