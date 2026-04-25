Жога назвал атаки по Екатеринбургу и Челябинской области военным преступлением

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога прокомментировал атаку беспилотников на Челябинскую и Свердловскую области, назвав действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) военным преступлением. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!» — пишет Жога.

Также полпред призвал жителей Свердловской и Челябинской областей сохранять спокойствие, соблюдать бдительность. По его словам, обстановка находится на контроле.