Попытку атаки БПЛА пресекли на объекте инфраструктуры в Челябинской области

Попытку беспилотной атаки на объект инфраструктуры пресекли в Челябинской области. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и бдительность. Текслер рекомендовал доверять только официальным источникам информации.

Местные жители рассказали SHOT, что слышали 2-3 взрыва на юго-западе города. От громких звуков сработали сигнализации у машин. После этого в одном из районов был виден дым. Временные ограничения введены в аэропорту Челябинска.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал высотное здание в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о повреждении жилого дома. Из здания эвакуировали 50 человек.