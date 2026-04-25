Попытку атаки БПЛА пресекли на объекте инфраструктуры в Челябинской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66
Попытку беспилотной атаки на объект инфраструктуры пресекли в Челябинской области. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие и бдительность. Текслер рекомендовал доверять только официальным источникам информации.
Местные жители рассказали SHOT, что слышали 2-3 взрыва на юго-западе города. От громких звуков сработали сигнализации у машин. После этого в одном из районов был виден дым. Временные ограничения введены в аэропорту Челябинска.
Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал высотное здание в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о повреждении жилого дома. Из здания эвакуировали 50 человек.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.