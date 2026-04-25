За ночь расчёты ПВО сбили 127 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 127 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.