В Екатеринбурге жителям пострадавшего дома предложили размещение в ПВР
Обложка © Telegram / SHOT
Жители высотного здания в центре Екатеринбурга, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника, были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. С людьми работают психологи и специалисты МЧС», — пишет он в своём телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что в области всё ещё действует режим угрозы БПЛА.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».
