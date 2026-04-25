25 апреля, 04:19

В Екатеринбурге жителям пострадавшего дома предложили размещение в ПВР

Обложка © Telegram / SHOT

Жители высотного здания в центре Екатеринбурга, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника, были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. С людьми работают психологи и специалисты МЧС», — пишет он в своём телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что в области всё ещё действует режим угрозы БПЛА.

В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге
В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в высотку в центральной части Екатеринбурга, выбив стёкла на верхних этажах. Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. Одну женщину госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Согласно неподтверждённым данным, город атаковал БПЛА типа «Лютый».

Тимур Хингеев
