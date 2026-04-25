В Екатеринбурге жителям пострадавшего дома предложили размещение в ПВР

Жители высотного здания в центре Екатеринбурга, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника, были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. Им предложено размещение в ПВР. С людьми работают психологи и специалисты МЧС», — пишет он в своём телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что в области всё ещё действует режим угрозы БПЛА.