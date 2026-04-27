27 апреля, 11:34

Жога поручил проверить все бомбоубежища на Урале после атаки БПЛА

Обложка © Telegram / ЖОГА

Обложка © Telegram / ЖОГА

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога после атаки беспилотников в минувшие выходные поручил провести тотальную проверку бомбоубежищ для граждан. Укрытия должны быть доступны и не загромождены — чтобы люди в случае опасности могли там спрятаться.

«Атака БПЛА в выходные показала, что мы должны быть готовы к таким ситуациям. Считаю нужным провести анализ работы оперативных служб, устранить недочёты и проверить объекты гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загромождён, чтобы люди в случае опасности могли защитить себя», — написал Жога в «Максе».

Артём Жога отдельно высказался о запрете на публикацию видео с мест происшествий. Он подчеркнул, что на основе опубликованных материалов противник может выбрать новую цель и нанести повторный удар — по людям и спасательным службам, работающим на месте. Жога назвал эту меру не ограничением свободы, а способом сохранить жизни.

В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге
В Сети появилось видео с места удара беспилотника по высотке в Екатеринбурге

Напомним, в субботу в Екатеринбурге дрон повредил многоэтажку. После атаки беспилотника девять человек обратились за медицинской помощью. Также была пресечена атака БПЛА на объект инфраструктуры в Челябинской области — там жертв нет. Полпред президента в УрФО Артём Жога назвал действия ВСУ военным преступлением. Он заявил, что враг неспособен добиться успеха на поле боя и поэтому наносит подлые удары по гражданским объектам.

Анастасия Никонорова
