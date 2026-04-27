Жога поручил проверить все бомбоубежища на Урале после атаки БПЛА

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога после атаки беспилотников в минувшие выходные поручил провести тотальную проверку бомбоубежищ для граждан. Укрытия должны быть доступны и не загромождены — чтобы люди в случае опасности могли там спрятаться.

«Атака БПЛА в выходные показала, что мы должны быть готовы к таким ситуациям. Считаю нужным провести анализ работы оперативных служб, устранить недочёты и проверить объекты гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загромождён, чтобы люди в случае опасности могли защитить себя», — написал Жога в «Максе».

Артём Жога отдельно высказался о запрете на публикацию видео с мест происшествий. Он подчеркнул, что на основе опубликованных материалов противник может выбрать новую цель и нанести повторный удар — по людям и спасательным службам, работающим на месте. Жога назвал эту меру не ограничением свободы, а способом сохранить жизни.