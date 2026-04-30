Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 19:09

Удар ВСУ по ЛЭП оставил Энергодар без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Goncharov

Город Энергодар Запорожской области обесточен вследствие атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на линию электропередачи, обеспечивающую электроэнергией населённый пункт. Об этом сообщили в мэрии.

«В результате атаки повреждена линия электропередач, питающая город», — уточнила пресс-служба администрации города.

Возможность приступить к восстановлению появится лишь после того, как позволит оперативная обстановка. Специалисты полностью готовы к работам.

«Цели легко спутать с птицами»: Генерал-майор объяснил прорыв дронов ВСУ вглубь России
Тем временем, в Москве завершили расследование уголовного дела о налёте украинских беспилотников на российские военные аэродромы. Обвинения предъявлены четырём дальнобойщикам — Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Их обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки. По версии следствия, все четверо входили в группу уроженца Украины Артёма Тимофеева*. Следствие считает, что в конце мая 2025 года дальнобойщики выехали из Челябинска. В кузовах фур находились каркасные дома, которые должны были доставить в разные регионы страны. Беспилотники были спрятаны в их крышах.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar