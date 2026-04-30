Удар ВСУ по ЛЭП оставил Энергодар без света

Тем временем, в Москве завершили расследование уголовного дела о налёте украинских беспилотников на российские военные аэродромы. Обвинения предъявлены четырём дальнобойщикам — Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Их обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки. По версии следствия, все четверо входили в группу уроженца Украины Артёма Тимофеева*. Следствие считает, что в конце мая 2025 года дальнобойщики выехали из Челябинска. В кузовах фур находились каркасные дома, которые должны были доставить в разные регионы страны. Беспилотники были спрятаны в их крышах.