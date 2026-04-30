СК нашёл виновных в атаке дронов на российские аэродромы

В Москве завершили расследование уголовного дела о налёте украинских беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Обвинения предъявлены четырём дальнобойщикам — Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Их обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки. По версии следствия, все четверо входили в группу уроженца Украины Артёма Тимофеева*.

Следствие считает, что в конце мая 2025 года дальнобойщики выехали из Челябинска. В кузовах фур находились каркасные дома, которые должны были доставить в разные регионы страны. Беспилотники были спрятаны в их крышах. Когда грузовики оказались рядом с военными аэродромами, дроны дистанционно активировали.

Водителей задержали сразу после теракта. Сами они вину не признали и заявили, что их «использовали втёмную». Материалы дела уже насчитывают 90 томов. Организатор, его жена и ещё один фигурант скрылись от следствия и объявлены в розыск.