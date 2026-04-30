СК нашёл виновных в атаке дронов на российские аэродромы
Завершено расследование о налёте украинских дронов на военные аэродромы РФ
Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT
В Москве завершили расследование уголовного дела о налёте украинских беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Обвинения предъявлены четырём дальнобойщикам — Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Их обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки. По версии следствия, все четверо входили в группу уроженца Украины Артёма Тимофеева*.
Следствие считает, что в конце мая 2025 года дальнобойщики выехали из Челябинска. В кузовах фур находились каркасные дома, которые должны были доставить в разные регионы страны. Беспилотники были спрятаны в их крышах. Когда грузовики оказались рядом с военными аэродромами, дроны дистанционно активировали.
Водителей задержали сразу после теракта. Сами они вину не признали и заявили, что их «использовали втёмную». Материалы дела уже насчитывают 90 томов. Организатор, его жена и ещё один фигурант скрылись от следствия и объявлены в розыск.
Напомним, 1 июня 2025 года ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. Операция получила название «Паутина». В ФСБ заявили, что операция проводилась под непосредственным контролем британской разведки. Ранее СКР прекратил уголовное дело в отношении водителя фуры Василия Пытикова, погибшего при взрыве. Документы подписала дочь погибшего водителя. При этом она заявила, что не верит в виновность отца.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.