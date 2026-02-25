Дочь погибшего водителя фуры с дронами ВСУ подписала документы СК, но не верит в вину отца

СКР прекратил дело водителя фуры с дронами ВСУ для атаки на военные аэродромы Василия Пытикова, погибшего при взрыве, подписала документы СК, но не верит в вину отца. Уголовное преследование прекращено по «нереабилитирующим основаниям» в связи с его смертью. Родственники других обвиняемых шофёров продолжают добиваться оправдания, считая, что украинские спецслужбы использовали их «втёмную». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дочь Пытикова Светлана вынужденно подписала документы СК, но уверена в невиновности отца. Следствие считает косвенным доказательством фото и видео из поездки, которые водитель отправлял близким. Однако женщина отмечает, что он всегда так делал.

Брат другого фигуранта Михаила Рюмина рассказал, что в день теракта тот звонил ему в панике. Михаил сам вызвал полицию, увидев, как из его грузовика вылетают дроны, и предупредил коллегу в Челябинске. Жена Михаила Галина настаивает, что он патриот и хотел уйти на СВО, но не прошёл по здоровью. У неё сохранились фото вылетающих беспилотников, которые муж успел снять.

В письме из СИЗО Рюмин просит жену доверять его словам. Он подчёркивает, что сам сообщил силовикам о происшествии, не уничтожал улики и звонил другим водителям — это, по его мнению, 100% доказывает невиновность. У семьи нет денег на адвоката, защитник назначен государством.

