25 февраля, 07:56

Дочь погибшего водителя фуры с дронами ВСУ подписала документы СК, но не верит в вину отца

Фура с дронами, которая взорвалась на трассе «Чита — Хабаровск». Обложка © SHOT

СКР прекратил дело водителя фуры с дронами ВСУ для атаки на военные аэродромы Василия Пытикова, погибшего при взрыве, подписала документы СК, но не верит в вину отца. Уголовное преследование прекращено по «нереабилитирующим основаниям» в связи с его смертью. Родственники других обвиняемых шофёров продолжают добиваться оправдания, считая, что украинские спецслужбы использовали их «втёмную». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дочь Пытикова Светлана вынужденно подписала документы СК, но уверена в невиновности отца. Следствие считает косвенным доказательством фото и видео из поездки, которые водитель отправлял близким. Однако женщина отмечает, что он всегда так делал.

Брат другого фигуранта Михаила Рюмина рассказал, что в день теракта тот звонил ему в панике. Михаил сам вызвал полицию, увидев, как из его грузовика вылетают дроны, и предупредил коллегу в Челябинске. Жена Михаила Галина настаивает, что он патриот и хотел уйти на СВО, но не прошёл по здоровью. У неё сохранились фото вылетающих беспилотников, которые муж успел снять.

В письме из СИЗО Рюмин просит жену доверять его словам. Он подчёркивает, что сам сообщил силовикам о происшествии, не уничтожал улики и звонил другим водителям — это, по его мнению, 100% доказывает невиновность. У семьи нет денег на адвоката, защитник назначен государством.

Напомним, 1 июня 2025 года ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах в рамках операции «Паутина». Для ударов использовались беспилотники, тайно доставленные в грузовиках. В ФСБ заявили, что операция проводилась под непосредственным контролем британской разведки. Организатором атаки, предположительно, является Артём Тимофеев*, завербованный СБУ. Под подозрение также попала его супруга. Оба скрылись за границей. Водителям фур также были предъявлены обвинения.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

