ФНС заблокировала счета челябинца, причастного к атаке дронов в Приангарье

Федеральная налоговая служба заблокировала счета причастного к атаке беспилотников на военный аэродром в Иркутской области Артёма Тимофеева*. Данные об ограничениях операций по счетам налогоплательщика содержатся в постановлении от 19 августа, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Поводом для санкций стало уголовное преследование Тимофеева*. Администрация города Усть-Кут ещё 2 июня распространила ориентировку на него, указав на возможную причастность к атаке БПЛА. 5 июня МВД РФ объявило фигуранта в федеральный розыск, а через два дня в розыск была объявлена и его супруга Екатерина.

Ранее Life.ru сообщал, что организатор, ответственный за осуществление запусков беспилотных летательных аппаратов по российским аэродромам, мог найти убежище на территории Казахстана. Возможно, этот тот человек вместе со своей супругой покинул пределы России и перебрался в соседнюю страну за несколько дней до того, как произошли указанные атаки.