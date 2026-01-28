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Опубликовано 28 января, 05:20
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Провал «Троянского коня»: Российский «Торнадо-С» сорвал ремейк операции ВСУ «Паутина»

SHOT: ВС РФ не дали ВСУ повторить операцию «Паутина»

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Попытка ВСУ превратить обычную фуру в мобильный стартовый комплекс для массовой атаки дронов закончилась эффектным провалом. Как сообщает SHOT, российская разведка переиграла противника в приграничной зоне, сорвав план по скрытному запуску БПЛА.

Российский «Торнадо-С» сорвал ремейк операции ВСУ «Паутина». Видео © Telegram / SHOT

На стыке Черниговской и Сумской областей была зафиксирована подозрительная активность: тяжёлый большегруз маневрировал в районе населённого пункта Хильчичи. Как выяснилось позже, под тентом фуры скрывался не мирный товар, а целый арсенал беспилотников и мобильный расчёт операторов. Идея была проста: использовать гражданский транспорт как «невидимку» для внезапного удара из глубины приграничья.

Эффекта неожиданности не случилось. Передвижения «дроновозки» отслеживались в реальном времени. Как только цель вышла на удобную позицию, по ней отработала реактивная система залпового огня «Торнадо-С». Точный удар превратил грузовик вместе с дорогостоящим содержимым и личным составом в груду обгоревшего металла.

ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику
ВСУ стянули в Сумскую область всю оставшуюся советскую технику

Этот инцидент эксперты называют попыткой реализовать «Паутину 2.0». Первая операция Паутина была проведена Киевом в прошлом году и была нацелена на российские аэродромы. Позже о подготовке второй фазы заявляли в Грузии: тогда Киев пытался использовать территорию республики для транзита взрывчатки и компонентов для атак. Нынешний эпизод в Хильчичах показал, что тактика использования гражданских фур для перевозки БПЛА больше не является секретом для российской разведки, а «паучьи» сети рвутся ещё на стадии развёртывания.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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