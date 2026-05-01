30 апреля, 21:38

Подросток и юноша погибли при ударе ВСУ по мотоциклу в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

В селе Волчья Александровка в Белгородской области украинский дрон атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня (18 и 15 лет). Оба погибли на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков

«У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко её оборвал. От полученных ранений ребята погибли на месте», — написал он в своём телеграм-канале. Губернатор выразил родителям и близким погибших самые искренние соболезнования.

Атаке Вооружённых сил Украине (ВСУ) также подвергся коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородского округа. В результате детонации загорелось здание. Очаг возгорания ликвидируют пожарные расчёты. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атаке ВСУ также подвергся коммерческий объект. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в хуторе Чаков Погарского района Брянской области. Водитель машины погиб, пассажир получил ранения. Вооружённые силы Украины нанесли удар с помощью дрона-камикадзе. Пассажира доставили в больницу, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения.

