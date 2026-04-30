Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 20:04

Балицкий сообщил о массированной атаке БПЛА ВСУ на Мелитопольский округ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают массированную атаку беспилотников на Мелитопольский городской округ. Расчёты мобильных огневых групп отражают удары. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его данным, на данный момент известно о повреждении гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших пока не поступало.

Балицкий призвал жителей соблюдать меры безопасности: уйти от окон и не снимать работу ПВО. Ситуация остаётся напряжённой.

В Перми отменили первомайские мероприятия на открытых площадках из-за атак БПЛА
Ранее город Энергодар Запорожской области был обесточен вследствие атаки со стороны Вооружённых сил Украины на линию электропередачи, обеспечивающую электроэнергией населённый пункт. Возможность приступить к восстановлению появится лишь после того, как позволит оперативная обстановка. Специалисты полностью готовы к работам.

Виталий Приходько
