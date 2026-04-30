В Перми отменили первомайские мероприятия на открытых площадках из-за атак БПЛА
Администрация Перми объявила об изменениях в программе празднования Первомая. В связи с этим, мероприятия, которые должны были пройти на открытых площадках города, отменены.
В Минспорте Прикамья рассказали, что если 1 мая включат сигнал воздушной тревоги, легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Звезда» остановят. Всем участникам и зрителям покажут, где находятся ближайшие подземные укрытия — подвалы жилых домов и торговых центров. Организаторы и волонтеры помогут всем быстро добраться и устроиться там.
Ранее в Прикамье была зафиксирована попытка атаки беспилотника на одну из промышленных площадок региона. Инцидент произошёл утром, когда вражеский дрон попытался нанести удар по объекту, однако серьёзных последствий удалось избежать. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента нет.
