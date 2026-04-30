ПВО сбила несколько беспилотников, летевших к Перми

В Пермском крае во время действия режима беспилотной опасности силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько дронов, летевших в направлении Перми. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.

Беспилотная опасность в регионе была впоследствии отменена. Уточняется, что дежурные силы противовоздушной обороны зафиксировали несколько БПЛА на подлёте к городу и приняли меры по их уничтожению. В результате инцидента пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Экстренные и оперативные службы продолжают работу на месте и контролируют ситуацию совместно с силовыми структурами региона.

Ранее в Прикамье была зафиксирована попытка атаки беспилотника на одну из промышленных площадок региона. Инцидент произошёл утром, когда вражеский дрон попытался нанести удар по объекту, однако серьёзных последствий удалось избежать. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента нет.