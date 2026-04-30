ВСУ атаковали Пермский край дронами «Лютый» с увеличенной дальностью

ВСУ предприняли попытку атаковать Пермь с помощью беспилотных летательных аппаратов «Лютый». По данным SHOT, для увеличения дальности полёта конструкцию машин доработали. Инженеры установили на дроны дополнительный топливный бак, что прибавило к максимальной дистанции ещё 300 километров.

Предположительно, точки запуска находились в Днепропетровской области. Техника преодолевала маршрут на предельно низких высотах, чтобы оставаться незамеченной для систем обнаружения.

Атакующие аппараты двигались группами, «стаями» по несколько единиц. Использование модифицированных машин позволило противнику нанести удар по объекту, находящемуся на значительном удалении от границы. В настоящее время профильные ведомства проводят анализ обломков, чтобы подтвердить технические характеристики использованных изделий.

Напомним, накануне в Пермском округе на промобъекте произошло ЧП. После атаки дрона там начался пожар. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что рабочих оперативно эвакуировали. Сегодня город снова атакуют БПЛА.