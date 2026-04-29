Промышленный объект загорелся в Пермском крае после атаки БПЛА

В Пермском муниципальном округе зафиксировано происшествие на одном из индустриальных объектов. Местоположение подверглось налету беспилотного летательного аппарата, что привело к возникновению очага открытого огня.

О ситуации оперативно проинформировал глава региона Дмитрий Махонин через свой канал. Чиновник подтвердил факт инцидента, подчеркнув, что персонал площадки был незамедлительно выведен в безопасное место.

«Сегодня на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилёт вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание», — сообщил руководитель края.

На данный момент угроза жизни людей отсутствует. Экстренные службы работают на месте ЧП, осуществляя мероприятия по тушению огня и оценке ущерба.

Специалисты проводят проверку безопасности на близлежащих территориях. Производственные процессы временно скорректированы, ситуация находится под контролем региональных властей.

Ранее в Воронежской области звучали сирены воздушной тревоги. Губернатор предупредил жителей о непосредственной угрозе удара БПЛА. Силы ПВО и средства РЭБ отработали над девятью районами. Были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.