Расчёты ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над девятью районами Воронежской области

Ночью в Воронежской области звучали сирены воздушной тревоги. Наконец губернатор Александр Гусев сообщил об отбое опасности атаки беспилотников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Вечером 29 апреля губернатор предупредил жителей о непосредственной угрозе удара БПЛА. Силы ПВО и средства РЭБ отработали над девятью районами. Были обнаружены, уничтожены и подавлены 10 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Белгородской области в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль были ранены трое мирных жителей. У девушки диагностировали баротравму. У одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы. У второго мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Всем пострадавшим оказали помощь в Шебекинской ЦРБ.