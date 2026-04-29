28 апреля, 21:26

В Белгородской области от атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль ранены трое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область продолжаются. Пострадали ещё три мирных жителя в селе Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от атаки дрона на легковой автомобиль ранены трое», — написал глава региона.

У девушки диагностировали баротравму. У одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы. У второго мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Всем пострадавшим оказали помощь в Шебекинской ЦРБ. Для дальнейшего обследования их доставят в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём.

Также дроны нанесли удары по социальным объектам, частным домам и предприятиям в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском округах. Повреждены фасады, остекление, автомобили и хозяйственные постройки. На местах работают оперативные службы.

ВСУ ударили по Белгородской области управляемыми авиабомбами, есть пострадавшие
ВСУ ударили по Белгородской области управляемыми авиабомбами, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что украинские атаки на Белгородскую область унесли жизнь одного человека, ещё четверо пострадали. В селе Борисовка Волоконовского округа от взрыва дрона погиб мужчина. Он получил тяжёлые ранения и скончался на месте. Вблизи Красной Яруги FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадали отец и его 18-летний сын. У молодого человека диагностировали ранение ноги, у отца — баротравму. Обоих госпитализировали. Жительница посёлка Октябрьский обратилась в больницу с осколочным ранением спины после атаки беспилотника на её участок. Ещё один инцидент произошёл на трассе между Бобравой и Ракитным. Там дрон взорвался при столкновении с дорожным покрытием. Водитель проезжавшей мимо «газели» получил баротравму. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Антон Голыбин
