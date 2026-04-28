ВСУ ударили по Белгородской области управляемыми авиабомбами, есть пострадавшие

ВСУ ударили по селу Доброе Белгородской области с помощью двух управляемых авиационных бомб, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг целенаправленно ударил по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног», — написал он.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Само задние соцобъекта частично разрушено.

А ранее сегодня 28 апреля в Марковском муниципальном округе ЛНР в результате удара беспилотника по зданию администрации пострадали 18 человек.