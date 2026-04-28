ВСУ ударили по школе в Донецке
В Донецке вражеский беспилотник повредил здание школы в Калининском районе. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин
В Донецке в результате атаки беспилотника повреждено остекление здания младшей школы №20. Инцидент произошёл в Калининском районе города, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
По его данным, повреждения получил один из корпусов образовательного учреждения — младшая школа №20. Удар пришёлся на здание, в результате чего было выбито остекление.
В Донецке вражеский беспилотник повредил здание школы в Калининском районе. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
Информация о возможных пострадавших не уточняется.
Ранее в Брянской области была зафиксирована атака ВСУ на гражданский автомобиль в посёлке Косицы Севского района. Удар был нанесён дронами-камикадзе по движущемуся транспортному средству. В результате происшествия ранения получил один мирный житель.
