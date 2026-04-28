

28 апреля, 04:19

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, ранен мужчина

В посёлке Косицы Брянской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал движущийся автомобиль. В результате происшествия ранения получил мирный житель. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе посёлок Косицы Севского района. В результате варварского целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — говорится в сообщении главы региона.

Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Его состояние уточняется.

Из-за атаки повреждено транспортное средство. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно о гибели жителя Белгородской области при атаке дронов. Беспилотники атаковали мужчину на самокате в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Он скончался на месте.

Никита Никонов
