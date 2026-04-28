28 апреля, 04:31

Минобороны РФ: Силы ПВО отразили ночной налёт 186 дронов на регионы России

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Минувшей ночью российские расчёты ПВО отразили массированный налёт. Уничтожено 186 украинских дронов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 28 апреля.

Беспилотники сбивали в период с десяти вечера воскресенья до семи утра вторника. Целями противника стали несколько субъектов РФ.

Атаке подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курская области, а также Краснодарский край и Крым. Часть летательных аппаратов перехвачена над Чёрным и Азовским морями.

В военном ведомстве уточнили, что речь идёт именно о БПЛА самолётного типа.

В Туапсе открыли ПВР после атаки дронов на НПЗ

В России неоднократно подчёркивали, что атаки украинских дронов на гражданскую инфраструктуру. носят исключительно провокационный характер и вызваны неудачами ВСУ на фронте. Российские системы ПВО регулярно демонстрируют высокую эффективность, последовательно уничтожая воздушные цели. В ответ на атаки российские вооружённые силы наносят удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Никита Никонов
