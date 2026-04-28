В Туапсе открыли ПВР после атаки дронов на НПЗ

В Туапсе открыли пункт временного размещения после атаки беспилотников и пожара на НПЗ. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«В городе Туапсе в СОШ 6 открыт пункт временного размещения», — говорится в сообщении чиновника.

Напомним, ранее в кубанском оперштабе заявили, что на НПЗ в Туапсе произошёл пожар из-за падения обломков БПЛА. Более 120 человек и 39 единиц техники борются с огнём. О пострадавших не сообщалось.