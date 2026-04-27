В Туапсе в лесу нашли следы школьницы, пропавшей при атаке БПЛА

В лесистой местности в Туапсе добровольцы нашли следы пребывания школьницы, пропавшей во время атаки беспилотников ВСУ в ночь на 16 апреля. Девочка до сих пор числится погибшей, однако поисковики не теряют надежды. Об этом сообщается на странице фонда «Ратиборец».

«На сегодняшний день найдены следы пребывания в лесу. Поиски ведутся в круглосуточном режиме, с участием волонтёров, с задействованием специальной техники с 16 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Поиски организованы силами фонда с участием добровольцев. Операция продолжается. Официальных заявлений от экстренных служб о ходе операции пока не поступало.

Напомним, при атаке украинских дронов на жилые дома в Туапсе погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет. Родители 14-летней девочки и волонтёры считают, что она может быть жива: поисковая собака взяла след, но из-за непогоды шансы найти её уменьшаются. Официально девочку признали погибшей, но останки не найдены. Волонтёры ищут девочку в лесу, где нашли босые следы (36-й размер), примятую траву и разбросанные ягоды.