Пропавшая в Туапсе при атаке БПЛА девочка жива — собака взяла след

Родители и волонтёры считают, что 14-летняя девочка, которая якобы погибла во время атаки дронов в Туапсе, на самом деле жива. Поисковая собака взяла след, но из-за непогоды шансы найти её с каждым днём всё меньше. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Родители не верят в смерть 14-летней Леры в Туапсе после атаки ВСУ. Видео © Telegram / BAZA

Официально Леру признали погибшей, но её останки так и не нашли. Мать с отцом уверены: ударной волной ребёнка могло выбросить на улицу, и в шоковом состоянии она побежала в сторону леса.

Волонтёры фонда «Ратиборец» ищут девочку уже 11 суток. В лесу они нашли босые следы 36-го размера (как у Леры), примятую траву и разбросанные ягоды — возможно, она их ела.

Родители не верят в смерть 14-летней Леры в Туапсе после атаки ВСУ. Фото © Telegram / BAZA

Два дня назад собака учуяла направление, куда пошла девочка, но из-за дождей и ветра запах выветривается, и животное теряет след. Вода размывает отпечатки. Ночью с тепловизора заметили невысокую фигуру, похожую на человека, но когда волонтёры пришли на место, никого не оказалось. Родители считают, что следствие поторопилось с выводом о гибели, и требуют усилить поиски.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки украинских дронов по жилым домам в Туапсе погибли двое детей — пяти и четырнадцати лет. В ту ночь Краснодарский край снова массово атаковали вражеские беспилотники. В Туапсе из-за падения обломков пострадали пять частных домов и одна многоэтажка. Также множество обломков упало на территорию предприятий возле морского порта.