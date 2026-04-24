Кондратьев: Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Возгорание на площади морского терминала в Туапсе удалось полностью ликвидировать. Эти данные в собственном телеграм-канале привёл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание», — написал он.

Кондратьев добавил, что огонь усмиряли примерно 300 человек в течение пяти дней.

Кроме того, губернатор сообщил, что обстановка в морской акватории в районе Туапсе находится под постоянным контролем. По его словам, сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воздуха на регулярной основе, чтобы выявить в нём содержание вредных веществ при их появлении.

В своём обращении Кондратьев также обратился ко всем жителям и гостям города с настоятельной просьбой. В условиях, пока ситуация не нормализуется и не придёт в стабильное состояние, он попросил их неукоснительно соблюдать необходимые меры предосторожности. Помимо этого, глава региона подчеркнул важность следовать тем рекомендациям, которые поступают от профильных специалистов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся атаке беспилотников. В результате ударов пострадали объекты городской и портовой инфраструктуры: в зданиях выбило окна, а на территории порта возник пожар.