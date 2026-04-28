28 апреля, 02:30

В Туапсе произошёл пожар на НПЗ из-за падения обломков дронов

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошёл в Туапсе из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

С огнём борются 122 специалиста и 39 единиц техники, в том числе от регионального управления МЧС.

В Туапсе в лесу нашли следы школьницы, пропавшей при атаке БПЛА
Напомним, ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать Туапсе. Очевидцы рассказали, что слышали более десятка взрывов за два часа. Дроны летели на низкой высоте со стороны акватории Чёрного моря.

Никита Никонов
