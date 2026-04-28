28 апреля, 00:31

ВСУ пытаются атаковать Туапсе, жители сообщают о взрывах и работе ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

В ночь на 28 апреля украинские формирования вновь пытаются атаковать Туапсе Краснодарского края. В городе слышна работа систем ПВО, раздаются мощные хлопки, пишет SHOT.

Очевидцы сообщают, что за последние два часа прогремело более десятка взрывов. Беспилотники противника заходят на низкой высоте с акватории Чёрного моря.

В небе периодически видно яркие вспышки, слышна стрельба. В одном из районов после падения обломков дрона начался пожар — местные наблюдают огонь и столб дыма.

Официальные органы пока не комментируют последствия атаки. Ранее в регионе действовал режим опасности БПЛА.

Из-за угрозы временно закрыты аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи: там не принимают и не отправляют борты.

В Туапсе в лесу нашли следы школьницы, пропавшей при атаке БПЛА

Напомним, ранее при ударе украинских дронов по жилым домам в Туапсе погибли двое детей — 5 и 14 лет. Однако родные и волонтёры 14-летней девочки не теряют надежды: поисковая собака взяла след, но из-за непогоды шансы на спасение снижаются. Официально ребёнок признан погибшим, хотя останки не обнаружены. Добровольцы прочёсывают лес, где нашли босые следы 36-го размера, примятую траву и рассыпанные ягоды.

Никита Никонов
