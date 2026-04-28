В Марковском муниципальном округе ЛНР в результате удара беспилотника по зданию администрации пострадали 18 человек. Об этом в своём канал в MAX сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.

При ударе дрона ВСУ по администрации в ЛНР пострадали 18 человек. Фото © MAX / Леонид Пасечник

В результате атаки ранения получили 18 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Административное здание получило серьёзные повреждения, также возник пожар, который осложнялся угрозой повторных ударов.

По информации главы региона, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание и приступили к разбору завалов. Пасечник добавил, что рядом со зданием расположены школа и другие учреждения, в которых было повреждено остекление. Дети и сотрудники образовательных и административных объектов были эвакуированы в безопасное место.

Отдельно сообщается об ударе по зданию сельского совета в Меловатке Сватовского округа. В этом случае, по предварительным данным, пострадавших нет. Следственные органы фиксируют последствия атак и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Севастополе силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, уничтожив два дрона. В отражении атаки участвовали военные, расчёты ПВО и мобильные огневые группы. Беспилотники были сбиты в районах Балаклавского муниципального округа и Северной стороны.