На прошлой неделе Севастополь пережил одну из самых масштабных атак с применением беспилотных летательных аппаратов. По заявлению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, агрессия против гражданских объектов оказалась беспрецедентной.

В результате прямого попадания дрона в машину на одной из городских улиц скончался 43-летний мужчина. Ещё четверо горожан, включая пожилых людей, получили различные травмы. Удары привели к серьёзным разрушениям инфраструктуры: повреждено свыше 50 частных и многоквартирных построек.

Осколки выбили окна в жилых строениях, пострадали балконы. В списке объектов, где зафиксирован ущерб, оказались также городская больница №1, Академия хореографии, торговые точки и станция техобслуживания. Кроме того, была задета контактная сеть на железной дороге.

Массированный налет произошёл в ночь на 26 апреля, когда противник направил на город около 100 БПЛА. Несмотря на эффективную работу систем ПВО, предотвратившую еще более серьезные последствия, избежать разрушений и жертв не удалось.

Параллельно напряженная обстановка сохраняется в Брянской области. По словам дипломата, этот приграничный регион вынужден отражать от 100 до 150 вражеских атак ежесуточно. Интенсивность налета дронов там остается стабильно высокой, создавая постоянную угрозу для местного населения.

Сегодняшняя ночь не стала исключением: Севастополь вновь был атакован со стороны ВСУ. За вечер и ночь было зафиксировано три попытки атаки со стороны ВСУ на Севастополь. Все они были отражены силами противовоздушной обороны и мобильных групп. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в ходе работы ПВО было сбито 20 беспилотников. Инциденты происходили в разных районах города и окрестностей.