Почти 200 домов получили повреждения в Севастополе в результате атаки ВСУ

В ночь на 26 апреля при атаке ВСУ на Севастополь пострадали более 100 многоквартирных домов и 79 частных. Кроме того, повреждены около 100 машин. Об ущербе рассказал директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский во время аппаратного совещания правительства.

Он уточнил, что в 107 многоквартирных домах почти во всех районах города зафиксированы точечные повреждения: выбитые окна, местами повреждены балконы и фасады. У 79 частных домовладений пострадали фасады, крыши и окна. Количество разбитых автомобилей сейчас уже приближается к сотне.

Напомним, в ночь на 26 апреля украинские войска устроили одну из самых мощных атак на Севастополь. На город-герой летело почти сто беспилотников. Средства ПВО сработали чётко. Большинство дронов сбили прямо над Чёрным морем и городом. Оставшиеся уничтожили уже над территорией Республики Крым.