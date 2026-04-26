

26 апреля, 06:53

Пригородные поезда на Севастополь встали после атаки БПЛА

Обложка © ЮППК

Обложка © ЮППК

Пригородные поезда на Севастополь временно останавливаются на станции Инкерман-1 по техническим причинам, сообщили в компании-перевозчике ЮППК. Для пассажиров организован подвоз автобусами.

Как пояснили в компании, пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда будет организована доставка на автобусах до Железнодорожного вокзала Севастополя. Также изменены маршруты автобусных линий №92 и №103, которые будут довозить пассажиров до станции Инкерман-1. Кроме того, можно воспользоваться автобусом №21.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает как можно скорее восстановить корректное движение поездов. Все подробности будут сообщены дополнительно.

В Севастополе повреждены 34 многоквартирных дома при атаке 71 дрона
В Севастополе повреждены 34 многоквартирных дома при атаке 71 дрона

За минувшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА над территорией страны. А Севастополь пережил одну из самых тяжёлых ночей. Над городом сбили 71 беспилотник. Обломки беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Части БПЛА упали и на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Андрей Бражников
