Пригородные поезда на Севастополь встали после атаки БПЛА

Пригородные поезда на Севастополь временно останавливаются на станции Инкерман-1 по техническим причинам, сообщили в компании-перевозчике ЮППК. Для пассажиров организован подвоз автобусами.

Как пояснили в компании, пригородные электропоезда будут прибывать только до станции Инкерман-1, откуда будет организована доставка на автобусах до Железнодорожного вокзала Севастополя. Также изменены маршруты автобусных линий №92 и №103, которые будут довозить пассажиров до станции Инкерман-1. Кроме того, можно воспользоваться автобусом №21.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства и обещает как можно скорее восстановить корректное движение поездов. Все подробности будут сообщены дополнительно.