В Севастополе повреждены 34 многоквартирных дома при атаке 71 дрона

Минувшая ночь стала для Севастополя одной из самых тяжёлых. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что враг совершил массированный налёт на город. Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель.

К сожалению, не обошлось без потерь: один человек погиб, четверо получили ранения.

Разрушения также серьёзные. Повреждены 34 многоквартирных дома: выбиты окна, местами разрушены балконы. Пострадали также 17 частных домов и пять автомобилей. Стёкла вылетели в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина. В Загородной Балке пробита крыша на станции техобслуживания.

Зафиксированы два природных пожара — в поле между Родным и Терновкой загорелась трава от осколков сбитого дрона, а в районе Кара-Кобы — лесная подстилка.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Кроме того, части БПЛА упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия.