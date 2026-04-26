26 апреля, 04:12

В Севастополе повреждены 34 многоквартирных дома при атаке 71 дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Минувшая ночь стала для Севастополя одной из самых тяжёлых. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что враг совершил массированный налёт на город. Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель.

К сожалению, не обошлось без потерь: один человек погиб, четверо получили ранения.

Разрушения также серьёзные. Повреждены 34 многоквартирных дома: выбиты окна, местами разрушены балконы. Пострадали также 17 частных домов и пять автомобилей. Стёкла вылетели в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина. В Загородной Балке пробита крыша на станции техобслуживания.

Зафиксированы два природных пожара — в поле между Родным и Терновкой загорелась трава от осколков сбитого дрона, а в районе Кара-Кобы — лесная подстилка.

Губернатор Евраев сообщил об атаке БПЛА и работе ПВО в Ярославской области

Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Кроме того, части БПЛА упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия.

Артём Гапоненко
