26 апреля, 02:53

В Севастополе обломки БПЛА попали в отделение кардиологии первой горбольницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Кроме того, части БПЛА упали на железнодорожные пути, в результате чего была повреждена контактная линия. Железнодорожное полотно не пострадало. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Всего на данный момент сбито 16 воздушных целей над разными районами города.

Губернатор обратился к жителям: «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. Берегите себя». При обнаружении опасных находок жителей просят немедленно сообщать по номеру 112.

ВСУ вновь пытаются атаковать Севастополь, силы ПВО сбили четыре дрона

Ранее Life.ru писал, что при предыдущей атаке на Севастополь погиб мужчина и трое получили ранения. Тогда сбили 43 дрона.

