Развожаев: Мужчина погиб и три человека ранены при атаке дронов на Севастополь

При атаке украинских БПЛА на Севастополь погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Средства ПВО, а также мобильные группы Черноморского флота сбили над городом 43 дрона.

Погиб мужчина 1983 года рождения — в момент удара он находился в автомобиле в районе Генерала Острякова. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось.

Ещё трое жителей получили ранения. В районе Генерала Мельника травмы средней тяжести осколками получили пожилая женщина и мужчина. Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина. Всех троих госпитализировали.

Осколки сбитых целей повредили окна в Академии хореографии — дети и сотрудники находились в укрытии и не пострадали. В районе СТ «Фронтовик» загорелся шиномонтаж, а на Фиолентовском шоссе вспыхнул частный дом.

В СТ Гераклея осколок пробил стену жилого строения. Также повреждения зафиксированы в Радиогорке и в районе Горпищенко — там выбило окна в пяти домах. В Учкуевке пострадала газовая труба. Кроме того, осколки нарушили линии электропередачи в нескольких районах.

Власти призывают граждан быть осторожными. Обо всех опасных находках или последствиях прилетов немедленно сообщайте по номеру 112. Спасательные службы уже выезжают на все поступившие заявки.