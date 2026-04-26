Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 22:32

Развожаев: Мужчина погиб и три человека ранены при атаке дронов на Севастополь

Обложка © Life.ru

При атаке украинских БПЛА на Севастополь погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Средства ПВО, а также мобильные группы Черноморского флота сбили над городом 43 дрона.

Погиб мужчина 1983 года рождения — в момент удара он находился в автомобиле в районе Генерала Острякова. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшего, но спасти его не удалось.

Ещё трое жителей получили ранения. В районе Генерала Мельника травмы средней тяжести осколками получили пожилая женщина и мужчина. Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина. Всех троих госпитализировали.

Осколки сбитых целей повредили окна в Академии хореографии — дети и сотрудники находились в укрытии и не пострадали. В районе СТ «Фронтовик» загорелся шиномонтаж, а на Фиолентовском шоссе вспыхнул частный дом.

В СТ Гераклея осколок пробил стену жилого строения. Также повреждения зафиксированы в Радиогорке и в районе Горпищенко — там выбило окна в пяти домах. В Учкуевке пострадала газовая труба. Кроме того, осколки нарушили линии электропередачи в нескольких районах.

Над Ярославлем прогремело около 15 взрывов, работает ПВО

Власти призывают граждан быть осторожными. Обо всех опасных находках или последствиях прилетов немедленно сообщайте по номеру 112. Спасательные службы уже выезжают на все поступившие заявки.

Никита Никонов
