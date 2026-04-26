Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 22:05

Над Ярославлем прогремело около 15 взрывов, работает ПВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

В Ярославле раздалось около пятнадцати взрывов. Над городом работает противовоздушная оборона и звучит сигнал тревоги, пишет SHOT.

Местные жители сообщили, что первые хлопки начались примерно в 0:40. Очевидцы описывают яркие вспышки в небе.

От ударов дрожат оконные рамы в домах. На припаркованных во дворах машинах срабатывают сигнализации.

Незадолго до инцидента в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Аэропорт Ярославля временно прекратил работу.

На данный момент официальные ведомства не раскрывали информацию о возможных разрушениях или пострадавших.

Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА над Севастополем, ранены два человека

Ранее силы ПВО сбили беспилотник, летевший к Москве. Информация об этом появилась в субботу около 23:00.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar