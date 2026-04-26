25 апреля, 21:33

Силы ПВО уничтожили 43 БПЛА над Севастополем, ранены два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Севастополь продолжает отражать массированную атаку беспилотников. Системы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА. Дроны летели над морем и разными районами города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев после полуночи 26 апреля.

Поступила информация о раненых. На проспекте Генерала Острякова осколки сбитого дрона попали в машину. Парень, который сидел в салоне, получил ранение. В СНТ в районе Генерала Мельника осколочное ранение получила молодая женщина.

Спасательная служба Севастополя передала данные о повреждениях. В районе Радиогорки осколки повредили окна в двух многоквартирных домах. Пострадали три дома. В районе Учкуевки дрон повредил газовую трубу.

Власти просят сообщать о подозрительных предметах и обломках БПЛА по номеру 112. Спасатели оперативно реагируют на все сообщения.

Собянин: Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон

Перед этим украинский беспилотник самолётного типа ударил по многоквартирному дому в Алексеевке Белгородской области. В результате попадания загорелся балкон в одной из квартир. Огонь быстро локализовали.

