25 апреля, 20:06

Собянин: Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Силы противовоздушной обороны отражают атаку на столицу вечером 25 апреля. Один украинский беспилотник ликвидировали на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указано в сообщении в мессенджере MAX от 22:53 мск.

На данный момент нет данных о возможных последствиях атаки на земле. Информация о пострадавших также не поступала. Специалисты продолжают осмотр территории.

ВСУ атаковали дронами Севастополь, сбили три БПЛА
ВСУ атаковали дронами Севастополь, сбили три БПЛА

Перед инцидентом столичный аэропорт Внуково приостановил работу. Предварительная причина — угроза атаки беспилотников. Сообщение об ограничениях появилось после 22:00. Пассажирам рекомендовали проверять статус рейсов.

Кроме Внуково временные ограничения ввели ещё в трёх аэропортах. Не работают аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Череповец и Ярославль (Туношна). В этих воздушных гаванях приостановили приём и выпуск воздушных судов. Решение приняли из соображений безопасности. О сроках возобновления работы сообщат дополнительно.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
